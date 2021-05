“Perchè la professionalità dei vigili del fuoco messa in campo con ritardo?”

Sulla vicenda della donna ritrovata morta sul greto del torrente Nure a Fossadello nei giorni scorsi, interviene la Cgil Funzione Pubblica con una nota firmata da Melissa Toscani e Giovanni Molinaroli, indirizzata al comando provinciale dei vigili del fuoco e al prefetto Daniela Lupo.

“Dopo un’analisi dei fatti accaduti e del documenti trasmessi – recita la nota – si evince che la persona deceduta si era allontanata dalla propria abitazione nel primo pomeriggio del 12 maggio. Di tutto questo apprendiamo che la Prefettura – scrivono nella nota – è venuta a conoscenza alle 19.58 del 12 maggio, mentre i vigili del fuoco, organo di Soccorso Tecnico Urgente e di Competenza, venivano avvisati dalla Prefettura di Piacenza solo a metà mattinata del 13 maggio, quasi 24 ore dopo la scomparsa. Spiace ancora una volta constatare come le istituzioni locali – affermano – non conoscano o non considerino le capacità operative dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco di Piacenza, oltre alle attrezzature e professionalità locali, hanno sempre a disposizione un nucleo Cinofilo, un nucleo Sarp (droni), tre nuclei elicotteri (Bologna, Genova e Varese), nuclei Spelo Alpini Fluviali, nuclei Sommozzatori, ecc.. Inoltre i Vigili del Fuoco hanno anche un nucleo TAS (topografia applicata al soccorso) che dispone di sistemi, come iI GEOLOC, in grado dl rintracciare anche i cellulari accesi”.

“Ci chiediamo le ragione per cui tanta professionalità, deputata al soccorso in tutte le sue sfaccettature, venga spesso messa in campo con notevoli ritardi – come segnalato più volte negli anni e come, purtroppo, in questo caso funesto. Una persona generalmente in pericolo di vita, e come In questo caso in evidente stato confusionale, ha bisogno di soccorso subito e non d0p0 24 ore. L’ultimo intervento sul Monte Carevolo, in data 14 febbraio 2021, non ha visto il decesso per ipotermia della vittima probabilmente solo per la caparbietà della sala operativa dei vigili del fuoco nell’attivare il proprio elicottero, nonostante il notevole ritardo nelle comunicazioni e l’insistenza rispetto alla non necessarietà dello stesso da parte di chi già stava intervenendo”.

“Si ritiene non più procrastinabile – conclude la nota – un radicale cambio di passo e la definizione immediata del protocollo provinciale sugli interventi più volte richiesto, che rispecchi le attribuzioni che II D.Lgs. 139/2006 assegna al comando dei vigili del fuoco in materia di “interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali” “al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone “anche con l’utilizzo di mezzi aerei”, anche in relazione ad interventi nelle competenze del Cnsas laddove i contesti siano “di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle persone. Avremmo voluto giungere a tale definizione prima di assistere a un evento luttuoso. Ci auguriamo che questa nefasta esperienza possa portare in tempi rapidi alla sottoscrizione di un protocollo evidentemente necessario”.