“Perché mancano gli infermieri nelle residenze per anziani?” L’interrogazione di Tagliaferri (Fdi)

Risolvere il problema della “fuga” degli infermieri dalle strutture per anziani. A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come stia emergendo il problema di carenza di personale infermieristico nelle case di riposo, tanto che si starebbe facendo scouting per recuperare personale dal Friuli Venzia-Giulia.

“Non è che gli operatori sanitari stiano andando via perché si trovano a scadenza di contratto, ma perché le Asl di residenza hanno iniziato a scorrere le graduatorie di concorsi ai quali hanno partecipato e molti ne approfittano per riavvicinarsi a casa. Si cercano altre strade, ad esempio, telefonando (senza buon esito) anche all’università di Brescia e all’ateneo di Cagliari. E ancora, a Bergamo dove, attraverso la Protezione civile avevano chiuso una sorta di gemellaggio con Tirana per ottenere degli infermieri albanesi, che , però, trascorsa l’emergenza pandemica, sono rientrati in patria”, spiega Tagliaferri che interroga l’amministrazione regionale per sapere “per quale motivo in Friuli, la regione con il maggior numero di anziani in Italia, c’è abbondanza di infermieri e in Emilia-Romagna invece si riscontra una forte carenza e come intenda risolvere il problema, prima che ci siano anziani soli nelle case di riposo o, peggio, affidati a personale non specializzato e reclutato in maniera emergenziale senza troppi controlli sulla professionalità”.