Verso Piacenza 2030, con il Pd in diretta Facebook si parla di città sostenibili

Continua con la seconda diretta Facebook il viaggio verso “Piacenza 2030”, l’inziativa organizzata dal Partito Democratico piacentino “sulle grandi sfide che ci aspettano per l’impostazione di una nuova strategia per lo sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di offrire un contributo al grande progetto per il futuro”.

“La grande sfida che ci aspetta è quella di rendere le città e gli insediamenti umani, grandi o piccoli che siano, inclusivi, sicuri, duraturi ed ecosostenibili. I temi al centro di importanti cambiamenti saranno soprattutto quelli legati alla natura, alla mobilità, all’energia e alla rigenerazione urbana – spiega Paola Gazzolo dell’esecutivo provinciale del Partito Democratico e tra gli organizzatori dell’iniziativa -. È una sfida a cui anche il territorio piacentino sarà chiamato e non si potrà assolutamente fallire vista anche la connessione con il PNRR”.

Questo secondo appuntamento è in programma per venerdì 21 maggio alle ore 18 in diretta sulla pagina Facebook del Partito Democratico Piacenza. A parlare di città sostenibili, con il coordinamento del Sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi, saranno presenti la coordinatrice del GOAL 11 di ASVIS, Silvia Brini, la Presidente di KILOMETROVERDEPARMA Maria Paola Chiesi e l’Assessore al territorio del Comune di Parma Michele Alinovi, che porteranno l’esperienza della loro Città, oltre a Gian Marco Lambertini, Assistente parlamentare al Parlamento Europeo.