Piacenza Baseball, aperta la stagione del settore giovanile. Franchigia con Brescia per l’U15

Con la disputa domenica della prima amichevole stagionale per l’Under 12 si è ufficialmente aperta la stagione 2021 del Settore Giovanile del Piacenza Baseball.

In verità, al di là della pause forzate imposte dai vari decreti, l’attività del batti e corri dei più piccoli non si è quasi mai interrotta, anche nei momenti di maggiore emergenza. I contatti fisici poco frequenti e il naturale distanziamento, proprio della tradizionale disposizione in campo degli atleti, hanno aiutato non poco il baseball a non fermare del tutto l’attività come invece purtroppo è avvenuto in altri sport di squadra. Tra due settimane sarà campionato, con Piacenza che metterà in campo due squadre, U12 e U14, entrambe nella Zona Ovest dell’Emilia Romagna comprendente le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

I più giovani nel girone A insieme a Crocetta Parma “A” e “B”, Junior Parma, Sala Baganza (PR) e Poviglio (RE). Dopo andata e ritorno solo la prima classificata si qualificherà alla fase successiva. Una squadra alle prime armi, ma che può contare su qualche elemento maggiormente esperto, che certamente non avrà vita facile contro avversarie rappresentanti di territori dove il baseball vanta profonde radici e un costante seguito anche tra i più giovani. Lo staff sarà capeggiato da Davide Bertonazzi e completato da Andrea Agosti, Samuele Riviera ed Andrea D’Auria. A

l via in un girone unico invece l’Under 14, rappresentata da una rosa più amalgamata e con un pizzico di esperienza in più. Sotto la guida di Andrea D’Auria (coadiuvato da Agosti, Riviera e Kelvin Monsalve), incontrerà i pari età di Crocetta Parma e Sala Baganza con una formula inedita che vedrà, ogni domenica, un miniconcentramento con la disputa di doppi incontri. Ma non è finita perchè, per il secondo anno consecutivo, a livello Under 15, è stato siglato un importante accordo di collaborazione con Brescia, società la cui prima squadra milita in Serie A. Diverse promesse biancorosse giocheranno in prestito nella formazione lombarda e gli incontri casalinghi si disputeranno al De Benedetti, visto che a partire da questa categoria le misure del campo sono già quelle usate da adulti seniores. Il campionato vivrà la sua fase eliminatoria in Lombardia con un girone composto anche da Old Rags Lodi, Senago (MI), Milano 1946, Ares Kairos (MI) e Rho (MI).

Nel 2020 si sfiorò la Final Four per il Titolo Nazionale ed anche in questo 2020 l’accordo tra i due sodalizi non potrà che accelerare il processo di crescita di atleti che fra un paio d’anni potrebbero affacciarsi ai campionati maggiori. In attesa dei calendari, la preparazione proseguirà per tutti a buon ritmo in modo da potersi tuffare, con le giuste motivazioni e la miglior forma, nei mesi che tradizionalmente si identificano con la pratica del baseball.