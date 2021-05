Piacenza Baseball, esordio tra luci e ombre per le giovanili

Cominciano con una vittoria e una sconfitta i campionati giovanili che vedono partecipare le formazioni del Piacenza Baseball.

L’U14 ha vinto 1-0 a Sala Baganza (PR) dopo sette tiratissime riprese. Decisivo il punto segnato dai piacentini al terzo attacco.

Piacenza Baseball U14 – Lovattini , D’Auria, Pancini, Hernandez, Gerardi, Riviera, Mandas (Improta), Sidi, Travaini (Mercedes).

Under 12 – E’ andata invece meno bene ai più giovani dell’U12 impegnati anch’essi in trasferta. A Parma contro i Crocetta Lions sconfitta per 12-7 senza comunque demeritare del tutto contro una delle avversarie più forti del girone.

Piacenza Baseball U12: Chalas, Travani, Agosti, D’Auria, Achilli, Milani, Bertonazzi (Ramirez),Riviera, Quartieri.

Under 15 – Infine nel doppio incontro disputato domenica al De Benedetti, valido per il campionato U15, la formazione di Brescia (in franchigia con i pari età di Piacenza) ha impattato con gli Old Rags Lodi: vittoria per 9-0 in gara1 e sconfitta 6-3 in gara2.