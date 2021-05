Dopo la partenza della quarta tappa da Piazza Cavalli, il Giro d’Italia tornerà ad attraversare il piacentino nel corso della 18esima tappa Rovereto-Stradella, che oggi giovedì 27 maggio vedrà il passaggio nei Comuni di Monticelli, Caorso, Piacenza, Rottofreno e Castel San Giovanni.

PIACENZA – La direzione della corsa prevede il passaggio dei ciclisti a Piacenza tra le ore 15.30 e le ore 16.00 circa, con una possibile variazione nell’orario a seconda dell’andatura di gara. Per tale ragione sono definite le modifiche alla circolazione che prevedono, così come indicato dalle norme in vigore, la chiusura delle strade interessate dalla gara ciclistica due ore e mezzo prima circa dal passaggio degli atleti.

Nella foto, i volontari della Croce Rossa, con la polizia locale Bassa Valtrebbia Valluretta e i sindaci della vallata in piazza della Pace a San Nicolò.

Nella giornata di giovedì 27 maggio, quindi, saranno chiuse al traffico dalle ore 13.00 al termine della manifestazione (circa mezzora dopo il passaggio degli atleti e dei mezzi dell’organizzazione) le seguenti vie che costituiscono il percorso di gara in città: Via Caorsana; Via Cremona; Via Emilia Parmense; Via Cristoforo Colombo; Via Manzoni; Via Conciliazione; Viale Dante Alighieri; Via Bianchi; Via Pietro Cella; Via I Maggio; Via Einaudi; Tangenziale Nord (da sistema a rotatoria Via Vittime di Rio Boffalora-Strada Gragnana). In tutte le strade afferenti al percorso di cui sopra è istituito il Divieto di Circolazione ad eccezione dei residenti che potranno circolare nei due sensi di marcia anche nelle strade a senso unico, che s’intende revocato. L’attraversamento delle predette vie sarà consentito anche dopo le 13 e fino a mezzora prima del passaggio della prima vettura dell’organizzazione solo sotto vigilanza.

Inoltre, per permettere il passaggio della corsa, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata già dalle prime ore del 27 maggio e fino a termine manifestazione lungo il percorso di gara, più precisamente in Via Caorsana, Via Cremona, Via Cristoforo Colombo, Via Manzoni, Via Conciliazione, Viale Dante Alighieri, Via Bianchi, Via Pietro Cella, Via I Maggio, Via Einaudi.

VIA EMILIA CHIUSA – “La via Emilia Pavese – informa il Comune di Rottofreno – sarà chiusa dalle ore 12.15 alle ore 17. Pertanto si consiglia per recarsi a Piacenza di percorrere ponte Paladini , mentre per recarsi a Rottofreno di percorrere la via Lampugnana e proseguire sulla via Vignazza ; unico attraversamento veicolare consentito intersezione stradale via Emilia Pavese a San Nicolò via Agazzano-via Calendasco”.