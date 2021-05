“Piano scuola estate, oltre 700mila euro per le scuole piacentine”

Oltre settecentomila euro per le scuole di Piacenza e Provincia: è quanto viene stanziato per il nostro territorio, su un totale nazionale di 150 milioni, nel Decreto Sostegni per l’atteso “piano scuola Estate”, istituito quest’anno per la prima volta per offrire agli studenti attività extracurriculari nel periodo che intercorre tra la fine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle del nuovo anno.

Ad annunciarlo i parlamentari emiliani del M5S Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni, Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi: “Si tratta – commentano – di una misura inedita ma preziosa che abbiamo fortemente voluto per offrire alle nostre scuole le risorse necessarie a sviluppare progetti volti a migliorare le competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività di recupero della socialità degli studenti, che hanno dovuto vivere un altro anno scolastico difficile a causa dell’emergenza pandemica”.

“Il M5S, come dimostrano i 7 miliardi di euro investiti nella scuola durante il governo Conte 2 grazie anche all’impegno costante dell’allora ministra Lucia Azzolina, considera l’istruzione una priorità assoluta e ritiene l’epoca dei tagli un capitolo infelice che deve essere definitivamente chiuso. Ci auguriamo pertanto che anche l’attuale esecutivo continui ad investire in questo settore dando seguito a quest’ultima iniziativa con altri progetti e investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la digitalizzazione, l’assunzione e la formazione del personale, docente e non docente”, concludono gli esponenti pentastellati.

LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LE SCUOLE DI PIACENZA E PROVINCIA