Play Off B, la Canottieri Ongina è pronta alla prima sfida contro la Geetit Bologna

E’ nuovamente tempo di sfide avvincenti per la Canottieri Ongina, formazione piacentina grande protagonista nei play off di serie B maschile che si stanno avvicinando al momento-clou.

Sabato alle 18 al palazzetto di Monticelli d’Ongina la formazione allenata da Mauro Bartolomeo affronterà la Geetit Bologna nel match d’andata della terza e penultima fase, mentre il ritorno si giocherà sabato 5 giugno alle 20,30 in terra felsinea. La squadra giallonera – arrivata alla post-season con il secondo posto nel girone E1- è reduce dall’impresa di Forlì,dove domenica scorsa ha rimontato l’1-3 casalingo piegando 3-1 e poi aggiudicandosi il golden set contro la quotata Querzoli. Una rimonta di cuore e di testa che ha permesso a De Biasi e compagni di alimentare il sogno, iniziato con il doppio successo contro Sassuolo. Ora un nuovo capitolo avvincente, presentato dall’opposto Henry Miranda, una delle bocche da fuoco della Canottieri Ongina.

La sua analisi parte dal doppio confronto contro Forlì. “All’andata non abbiamo giocato di squadra, abbiamo battuto male mentre il Querzoli ha fatto bene al servizio e senza fare cose straordinarie ha vinto 3-1. Nel ritorno, invece, ci abbiamo messo testa e animo, giocando uniti e di squadra. Questa volta abbiamo battuto molto bene e anche negli errori ci siamo supportati. Siamo stati bravi a rimontare a più riprese, come per esempio nel quarto set sfruttando battuta, muro e difesa e all’inizio del golden set, dove eravamo sotto 3-1”.

Quindi aggiunge. “Questa prestazione ci dice che si vince se si gioca di squadra, mentre in campo oltre al servizio abbiamo visto come sia importante limitare gli errori”. Ora sotto con Bologna. “Sappiamo come sia una squadra molto forte, ma cercheremo di limitare i loro punti di forza e metterli in difficoltà. E’ una formazione fisica, ma anche noi lo siamo e sarà un bello scontro. Cercheremo di fare del nostro meglio: giocando di squadra potremo toglierci soddisfazioni”.

Nel frattempo, la Canottieri Ongina prosegue il proprio sogno. “Io e Bara Fall (centrale) avevamo già centrato la promozione alcuni anni fa, ma per la prima volta viviamo da protagonisti i play off. Già essere approdati al penultimo ostacolo è bellissimo, ma si cerca di arrivare più in fondo possibile: io voglio vincere”.

In casa giallonera, torna a disposizione il giovane schiacciatore Alessio Perodi, assente nel doppio confronto contro Forlì.

L’AVVERSARIO – La Geetit Bologna è arrivata alla terza fase superando prima Parma e poi Mirandola ed è allenata da Andrea Asta, al secondo anno sulla panchina felsinea. A sua disposizione un roster di qualità, dove spiccano individualità note in categoria: la diagonale palleggiatore-opposto è composta dal regista Govoni (anche ex Mirandola) e dal potente opposto Spagnol. Al centro, invece, spicca l’esperienza di Marco Spiga (classe 1987, ex A2 con Zinella e Mantova), mentre in banda un punto di riferimento è Federigo Del Campo, già in A2 e in A3 con Santa Croce e Parella Torino.

A presentare la partita è coach Asta. “La Canottieri Ongina – spiega il tecnico della Geetit – è una squadra di grande qualità, chiaramente costruita con grandi ambizioni e i cui giocatori hanno grandi doti fisiche e tecniche. I piacentini sono molto aggressivi in attacco e a muro, dovremo essere bravi a non dare troppo peso a qualche loro grande giocata o ad alcuni momenti di difficoltà che potranno capire. Per quanto ci riguarda, in settimana abbiamo lavorato per limare alcuni dettagli tecnici e tattici del nostro sistema di gioco e siamo pronti per un’altra battaglia”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e Geetit Bologna saranno il primo arbitro Eleonora Spartà e il secondo arbitro Lorenzo Foppoli.

CURIOSITA’ – Il laterale della Canottieri Ongina Alessandro Bartoli è ex di turno, avendo indossato la maglia della Geetit nella scorsa stagione. La terza fase mette di fronte le due finaliste dell’originario girone E (poi diviso in E1 ed E2), entrambe giunte al secondo posto dei rispettivi sotto-raggruppamenti. Nei play off, la Canottieri Ongina ha liquidato la prima e la terza forza del girone E2 e ora affronta la seconda: tutti avversari non incrociati durante la regular season.

DIRETTA FACEBOOK – La partita tra Canottieri Ongina e Geetit Bologna sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.