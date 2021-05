“Prenotazioni vaccino over 50, a Piacenza nessuna certezza di poter partire lunedì”

“Il recente annuncio del commissario all’emergenza Figliuolo circa l’apertura, a far data da lunedì, delle prenotazioni per gli over 50enni va letto nella sua valenza nazionale: si tratta di un’indicazione cui ogni regione darà seguito in base a proprie disponibilità e andamento organizzativo. Allo stato attuale i piacentini nati tra il 1962 e il 1970 non potranno ancora prenotare il vaccino”.

E’ quanto chiarisce il presidente di Federfarma Piacenza Roberto Laneri “rispetto alla mala-interpretazione che potrebbe portare molti, fuorviati dall’annuncio, a riversarsi nelle farmacie nella speranza di adire al vaccino”: “Ad oggi – puntualizza Laneri – le uniche indicazioni di Regione Emilia Romagna giunte al nostro indirizzo, come a quello dell’Ausl, riguardano la possibilità d’apertura delle agende per i soli over 55enni ritenuti fragili a seguito di pregresse patologie croniche”. “La cosiddetta “categoria 4”, quella cioè dei cittadini tra i 51 e i 59 anni, (“persone con comorbidità di età inferiore ai 60 anni”), senza quella connotazione di gravità riportata per i soggetti estremamente vulnerabili “resta comunque una priorità – osserva Laneri -, ma la fretta ha creato confusione a livello organizzativo e distributivo”.

“Quanto annunciato da Figliuolo, dunque, non risulta praticabile nell’immediato. Siamo in attesa di notizie che, purtroppo, giungono spesso frammentarie e contraddittorie: il piano vaccinale coinvolgerà di certo tutti i soggetti della suddetta fascia, ma ad oggi – conclude – non abbiamo la certezza di poter partire da lunedì”.