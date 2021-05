Presidio sindacale di Fp Cgil e Cisl Fp per i lavoratori di “Sereni Orizzonti”

I sindacati Fp Cgil e Cisl Fp organizzano un presidio sindacale davanti ad una delle strutture residenziali per anziani di “Sereni orizzonti spa” (in via Vescovi, 38) a San Nicolò martedi 25 maggio dalle ore 13 e 15 per sollecitare dalla proprietà risposte alle richieste avanzate per il personale.

Le organizzazioni sindacali chiedono che si “proceda al rinnovo del contratto nazionale di lavoro: confederale di settore, recente, dignitoso”. Chiedono il “miglioramento dell’organizzazione del lavoro: turni, rispetto monte ore individuale, e una maggiore attenzione ai tempi conciliazione vita e lavoro”. Altro tema sollevato riguarda il “pagamento della flessibilità accumulata, una seria programmazione condivisa coi lavoratori delle ferie pregresse, e il miglioramento del benessere e clima interno”. I sindacati chiedono “precise garanzie di tutela occupazionale, il prolungamento del blocco licenziamenti economici e il blocco dei trasferimenti fuori provincia. E anche una maggiore attenzione amministrativa: maggior chiarezza e precisione nei cedolini paga e richiesta adozione badge”. Inoltre viene sollecitato il “rispetto delle normative vigenti sulla corretta modalità accesso e applicazione Fis, corretta tempistica e procedura visite medico competente e consegna del giudizio, rispetto delle effettive mansioni lavorative”. Infine viene richiesto “l’impegno aziendale a investire sviluppo lavoro sul territorio per far riaprire quanto prima la struttura di Calendasco”.

Le organizzazioni invitano tutti i dipendenti (diretti e con agenzia) di tutte le strutture (Calendasco, San Nicolò e Piacenza) ad essere presenti al presidio sindacale “per continuare a far sentire la pressione delle nostre giuste rivendicazioni sindacali che insieme dobbiamo portare avanti per tutti. chi vorra’ potra’ parlare e condividere la propria esperienza al sit in”.