Prestazioni positive per gli atleti della Lepis a Lugo di Romagna e Forlì

Pattinaggio, altri due weekend ricchi di emozioni per la GS Lepis di Piacenza a Lugo di Romagna e a Forlì.

Si è svolta nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 maggio la quinta tappa Nazionale AICS Emilia-Romagna. La giornata di sabato ha visto protagoniste Viola Campolonghi e Cecilia Ferrazzi, che hanno concluso con un buon risultato. La domenica, invece, è iniziata con Marco Vailetta, che porta a casa un ottimo secondo posto, e Alessia Bollani, che conclude in modo positivo la mattinata. Nel pomeriggio hanno gareggiato Alice Triani, Agata Perazzoli, Viola Tiari e Annalisa Toscani per la categoria Professional, per tutte una nuova categoria, all’interno della quale si sono difese con molta grinta. A chiudere la giornata Sara Rossi e Catrina Codeghini, con due buone prestazioni.

Sabato 15 e domenica 16 maggio, invece, per i regionali FISR a Forlì è sceso in pista Simone Colli. Tra la scuola e i duri allenamenti, Simone ha portato a casa un buon risultato, che lo porterà più carico ai Nazionali.