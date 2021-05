Prima domenica di apertura, la Ricci Oddi fa il pieno di visitatori “Molti da fuori regione”

Tutto esaurito per la prima domenica di apertura della Ricci Oddi di Piacenza.

Prenotazioni “sold out” e tanti visitatori per ammirare i capolavori della galleria, fra i quali ovviamente il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt, tornato a casa a distanza di oltre 20 anni e ora restituito alla comunità. “La prenotazione obbligatoria per il fine settimana, nel rispetto del decreto, e lo scaglionamento rigoroso, hanno permesso un’accoglienza con pochissimo tempo d’attesa e con la massima attenzione per la sicurezza – fanno sapere dalla Ricci Oddi -. La curiosità dei visitatori, molti da fuori regione, per il grande ritorno della Signora di Klimt, si è unita al forte entusiasmo che ha accompagnato la riapertura del museo, insieme allo stupore nel riscoprire le tantissime ed interessanti opere d’arte che la Galleria custodisce”.

Per chi non fosse riuscito a prenotarsi, il museo riaprirà da martedì mattina, senza obbligo di prenotazione nei giorni feriali. Qui i dettagli utili alla visita: https://riccioddi.it/tariffe-e-orari/