Primavera ad Arte, tre eventi per adulti e bambini il 6, 8 e 9 maggio

Continua la rassegna “Primavera ad Arte”, promossa da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza, in collaborazione con CoolTour e Ufficio dei Beni Culturali Diocesi di Piacenza e Bobbio. I prossimi eventi in calendario sono organizzati per il 6, 8 e 9 maggio.

“Santi e reliquie: la Chiesa di San Pietro”- Giovedì 6 aprile, ore 18, è in programma l’iniziativa “Santi e reliquie: la Chiesa di San Pietro”. Si scoprirà che l’edificio è frutto di una ricostruzione gesuita del 1587. In realtà la chiesa di San Pietro ha origini ben più antiche, più o meno collocabili nel X-XI sec. Collocata nei pressi dell’antico foro romano, sul finire del Seicento fu affiancata dal complesso del Collegio dei Gesuiti, in parte del quale oggi ha sede la Biblioteca Passerini Landi. “Partendo dalle reliquie conservate – spiegano gli organizzatori della visita -, allargheremo lo sguardo sull’edificio per scoprirne storia e opere d’arte, tra cui il maestoso altare, un tempo situato nella Cattedrale e dedicato alla Madonna del Popolo, ma ricollocato a seguito dei restauri scalabriniani.

Ogni informazione e richiesta di prenotazione (obbligatoria) andranno inviate a cattedralepiacenza@gmail.com o telefonando al 3314606435. I posti solo limitati. Gli eventi, realizzati in ottemperanza alle prescrizioni delle attuali normative in materia di contrasto al Coronavirus, si svolgeranno in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale minima da rispettare. L’evento è a pagamento (7.00€). Attivazione a numero minimo di adesioni.

“L’Erbario” – Nuovo laboratorio primaverile di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c., svolto in presenza e guidato passo per passo da un’operatrice museale specializzata in didattica. Sabato 8 maggio, ore 16, visitando in anteprima un angolo della mostra che aprirà il 29 maggio “La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza”, sulle orme di una delle attività principali dei monaci benedettini, i bambini creeranno un erbario realizzando dei bellissimi disegni ad acquerello, rappresentando varie specie di piante e fiori che si trovano nei prati in primavera, scoprendone le loro caratteristiche e proprietà benefiche.

Il laboratorio in presenza è aperto ai bambini dai 5 anni in su. La partecipazione è a pagamento (3.00 €). Il ritrovo per gli iscritti sarà il porticato della chiesa di San Sisto. Il laboratorio si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti, la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare scrivere all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com oppure chiamare il 331.4606435. Agli stessi recapiti possono essere chieste le informazioni. Il laboratorio si svolgerà in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale da mantenere, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni delle normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19.

“Paesaggio Mon Amour” – Torna ad aprire le porte il Museo Collezione Mazzolini di Bobbio, con un’offerta per famiglie alle ore 15.00 di domenica 9 maggio. “Paesaggio Mon Amour” prevede, per i più grandi, una visita guidata tematica alla scoperta dei soggetti paesaggistici presenti in Collezione Mazzolini. Per i bambini si terrà invece un laboratorio didattico: ispirandosi alle opere presenti in galleria raffiguranti paesaggi, accompagnati da un’operatrice museale specializzata in didattica, i bimbi realizzeranno il loro “paesaggio dell’anima” con carta, forbici, colla e … tanta fantasia

Costi: Visita guidata: 7.00 €. Laboratorio didattico: 3.00 € Il biglietto di ingresso al museo è compreso nel prezzo. Prenotazione obbligatoria. Gli eventi si terranno al raggiungimento di 10 iscrizioni. Evento a numero chiuso: è consentita la partecipazione ad un massimo di 15 persone. Info e prenotazioni: info@cooltour.it – 340.5492188