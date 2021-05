Progetto ConCittadini, liceo Gioia al primo posto grazie al caffè letterario

Cittadinanza attiva, il liceo Gioia al primo posto nell’ambito della rete ConCittadini del 2021. A darne notizia, la Regione Emilia Romagna che, nei giorni scorsi, ha pubblicato la graduatoria dei progetti presentati dalle diverse realtà sul territorio.

Il liceo di Piacenza si è classificato al primo posto della graduatoria regionale grazie al progetto del ‘Caffè letterario’, che ha portato tra gennaio e marzo 2021 un ampio dibattito all’interno della scuola e aperto alla cittadinanza sul tema dei diritti. Sono intervenuti magistrati, come Piercamillo Davigo, storici come la prof.ssa Recchia Luciani, giornalisti come Michele Serra, attivisti come il dott. Riccardo Noury di Amnesty International Italia e l’avv. Gianmarco Negri, docenti universitari come il prof. Lorenzo Magnani. A causa della situazione sanitaria l’intero ciclo di incontri è stato fruibile gratuitamente on line ed è rivedibile sul canale youtube della scuola. Le presenze ai singoli incontri ha superato in alcuni casi le 200 unità mentre sono oltre 3000 le visualizzazioni complessive a testimonianza dell’interesse che le tematiche hanno suscitato. In particolare, il pubblico sembra aver gradito la struttura dialogica dei singoli incontri, che ha portato a confrontarsi docenti, studenti e il pubblico che poteva intervenire direttamente in chat.

L’importante riconoscimento, che comporta anche un premio alla scuola di 5000 euro, si inserisce in un percorso di adesione alla rete regionale conCittadini da parte del liceo ‘Gioia’ che già negli scorsi anni aveva ricevuto premi e pubblicazioni.