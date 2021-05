Proseguono i controlli anti-Covid, 45 sanzioni in una settimana

Proseguono in tutta la provincia le attività di controllo del territorio e per verificare l’osservanza della vigente normativa anti-covid.

Nel corso dell’ultima settimana (10-16 maggio) le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato 596 servizi con l’impiego di 1269 uomini; nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli covid, sono state controllate 1225 persone e 81 attività o esercizi commerciali ed accertate 45 sanzioni a carico di cittadini. Nel solo fine settimana del 15 e 16 maggio sono state controllate 378 persone e 29 attività ed elevate tre sanzioni, tutte a a carico di cittadini. Dall’8 marzo 2020 sino al 16 maggio 2021 sono state controllate nella nostra provincia 130.395 persone e 7.771 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 4.253 persone, 95 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 24 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 11 persone per violazione della quarantena disposta dall’Azienda sanitaria.

“I dati dei contagi lasciano intravedere una discesa della curva epidemiologica, ma ciò – l’appello della Prefettura – non deve far abbassare la guardia; essenziale resta il senso di responsabilità che ognuno di noi deve continuare ad avere nelle attività quotidiane e nei contatti interpersonali. Riappropriarsi della nostra vita è possibile grazie ai vaccini e al costante impegno di tutti: usare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento e l’igiene sono doveri di solidarietà per tutti”.