Provinciale di Statto, prorogata la chiusura del ponte sul Rio Guardarabbia

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso interventi urgenti di manutenzione del manufatto di attraversamento del Rio Guardarabbia Grande lungo la Strada Provinciale n. 40 di Statto, e che – nell’ambito dei citati lavori – non può essere garantita la transitabilità in idonee condizioni di sicurezza del tratto di strada sovrastante il medesimo ponte.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, è stata disposta la proroga dell’interruzione della circolazione stradale dal km 14+040 al km 14+110 della Strada Provinciale n. 40 di Statto, in corrispondenza del ponte sul Rio Guardarabbia Grande nel territorio del Comune di Travo, dalle ore 19 del 7 maggio alle ore 18 del 12 maggio 2021.