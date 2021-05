“Puliamo Gossolengo”: volontari in azione per fare il paese più bello

Sabato 15 maggio ramazza in spalla per i volontari che hanno partecipato all’evento “puliAMO Gossolengo” organizzato dalle associazioni EcoEducando e Plastic Free. L’iniziativa, lanciata su Facebook dai due presidenti Betty Rapetti e Paolo Bersani, puntava sul coinvolgimento della cittadinanza per unire due importanti argomenti.

Il primo quello di EcoEducando, associazione nata per creare cultura a Km zero, ovvero per sensibilizzare alla pulizia, al decoro, al senso del bello e dell’ordine verso il proprio paese. Il secondo quello di Plastic Free , associazione di respiro nazionale, che punta a sensibilizzare al non abuso di utilizzo della plastica nella vita di tutti i giorni, per l’alto impatto inquinante. Centro dell’iniziativa la piazza del paese, nella quale Iren ha portato raccoglitori e sacchi a supporto della raccolta. I volontari, sottoposti a triage iniziale, erano organizzati in squadre con mappe di “lavoro” ben precise per coprire un po’ tutto il paese ed hanno riconsegnato ben 35 sacchi.

Grande la soddisfazione degli organizzatori che hanno accolto con stima le adesioni dell’Avis di Gossolengo, delle Anspi di Gossolengo e Quarto. Appuntamento per la prossima edizione di settembre.