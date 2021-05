Dal Rotary Piacenza 4 tablet al Centro di salute mentale dell’ospedale di Piacenza per attività di telemedicina.

L’unità operativa svolge la propria attività su tutto il territorio provinciale, nelle sedi di Piacenza, Fiorenzuola e Borgonovo. Il servizio ha in carico circa 5500 pazienti, di cui 2mila in particolare gravitano sul capoluogo. Le attività di visite e colloqui si svolgono preferibilmente in presenza, ma i device donati dal Rotary possono supportare il monitoraggio a distanza di quei pazienti che, per motivi vari, non possono accedere alle sedi.

La donazione si è svolta nella prima mattinata del 18 maggio all’interno del chiostro della Meridiana nel nosocomio cittadino.

“Si tratta di una donazione che ci sarà molto utile per mantenere i contatti con pazienti che hanno difficoltà, o sono impossibilitati, a recarsi in ambulatorio, soprattutto in questo periodo di pandemia – ha evidenziato Massimiliano Imbesi, primario Centro Salute Mentale Ausl Piacenza -. Questo strumento ci consentirà di mantenere i contatti, avere colloqui e monitorare la situazione dei pazienti a distanza, nonostante noi prediligiamo, quando possibile, che tutto ciò avvenga in presenza. Da poco – ha aggiunto – ci siamo dotati di un programma gestionale per le cartelle dei pazienti, che implementa la telemedicina: questo strumento ci consentirà quindi di utilizzare al meglio i tablet appena donati”.

“In questo periodo la comunicazione digitale è diventato elemento imprescindibile, sia per la formazione che per l’assistenza – ha affermato Giorgio Visconti, presidente Rotary Piacenza -. Per questo, insieme al Distretto 2050, abbiamo deciso di donare 40 tablet ripartiti tra scuole e ospedale. Quest’ultima iniziativa si colloca in una più ampia attività, che ha visto l’8 marzo la presentazione del progetto Casa Lilla: un centro diurno per soggetti con disturbi dell’alimentazione. Presto – ha annunciato – verrà firmata la convenzione con Ausl necessaria all’inizio dei lavori”.