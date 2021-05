S.G.A. MioVolley vittoriosa anche a Sassuolo: Green Warriors superate 3-0

GREEN WARRIOR SASSUOLO-S.G.A. MIOVOLLEY 0-3 (23-25; 23-25; 13-25)

S.G.A. MIOVOLLEY: Bianchini 4, Colombini, Soda 3, Sansò 5, Galibardi 14, Ferri 5, Cordani 3, Moretti 7, Nappa 5, Bossalini 9, Passerini (L). NE: Favari. All. Anni

La formazione del S.G.A. MioVolley conferma quanto di buono visto nella trasferta di Calerno anche nella partita di Sassuolo contro le Green Warriors: la partita si chiude con un rotondo 3-0 nonostante un andamento del match più in equilibrio di quanto il risultato finale possa fare pensare.

Lo starting six del primo parziale vede la diagonale Bianchini-Soda, Ferri e Galibardi bande, Bossalini e Nappa al centro con Passerini libero.

Partenza incisiva delle ragazze in maglia S.G.A. che con Ferri (4 punti consecutivi) e Soda (1 ace) mettono a segno un break di 1-6, Sassuolo risponde fino al dieci pari. Si prosegue punto a punto quando un muro punto ed un ace di Bianchini seguito da un altro muro di Galibardi regalano un importante break al MioVolley (14-18). Dopo il time out delle padrone di casa, Nappa con un primo tempo mantiene le distanze (17-21) ma le ragazze neroverdi non demordono e si portano sul 20-21 costringendo coach Anni al doppio cambio Bianchini-Soda con Moretti-Colombini. Un errore ed un ace di Ferri ci riportano avanti 20-23. Chiude il set Galibardi sul 23-25.

Ferri per Cordani e Moretti per Soda sono i cambi del secondo parziale. Il set parte sulla falsariga del precedente, un ottimo primo tempo di Bossalini ed una serie di quattro ace consecutivi di Moretti portano il risultato sul 4-7 costringendo coach Capra ad un timeout. La partita riprende ma nonostante i buoni attacchi delle bande Cordani e Galibardi Sassuolo si riporta sull’undici pari. Bossalini (mattatrice in questo parziale con 6 punti) riporta avanti il MioVolley (11-15) costringendo al secondo timeout le padrone di casa. Coach Anni cambia la diagonale con gli innesti di Colombini e Soda ma con l’S.G.A. che si rilassa concedendo spazio e punti alle avversarie fino al 23-21. Un ottimo mani out di Cordani sblocca la situazione in favore del MioVolley: un ace di Bianchini chiude il parziale per lo 0-2 nel conto set.

Il terzo set si apre con la diagonale Bianchini-Moretti, Sansò e Galibardi bande, Bossalini e Nappa al centro con Passerini libero. Le Green Warriors riescono a restare in partita solo nelle fasi iniziali (6-6) ma lentamente perdono terreno, prima 6-9 e successivamente 11-16 fiaccate da ottime battute (15 ace nell’incontro per l’S.G.A.) costringendo l’allenatore di Sassuolo ad un timeout che però non sortisce effetti. La sfida si chiude definitivamente sul 13-25.