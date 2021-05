Santa Rita, torna la benedizione delle auto sullo Stradone. Messa con il vescovo Adriano

Santa Rita, torna la benedizione delle auto sullo Stradone Farnese. Una delle tradizioni simbolo di Piacenza, che rivivrà domani, sabato 22 maggio, dopo lo stop dello scorso anno causa covid.

Per celebrare la Santa, nota come protettrice dei casi impossibili, sono in programma diverse iniziative: la prima è la benedizione di auto e biciclette, dalle 5 alle 22, orari di apertura e chiusura del Santuario di Santa Rita. Nella chiesa verranno celebrate le Sante Messe e benedizione delle rose alle ore 6, 7.30, 9, 10.30, 15, 16.30 e 18.

Alle ore 19.15 si terrà invece la Santa Messa presieduta dal vescovo della diocesi mons. Adriano Cevolotto.