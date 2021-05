In scooter contro un’auto, finisce nel canale: trasportato a Parma in gravi condizioni

Grave incidente alle porte di Cortemaggiore (Piacenza) nella prima serata del 6 maggio.

E’ accaduto intorno alle 19.30 in via Galluzzi, lungo la provinciale 587, dove una vettura e uno scooter si sono scontrati per cause in corso di accertamento. In sella alla due ruote un uomo di 57 anni, che a seguito dell’impatto è finito in un profondo canale a margine della carreggiata. Scattato l’allarme, sul posto si sono portati i sanitari con l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Fiorenzuola e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val D’Arda, insieme ai vigili del fuoco (nelle foto).

Viste le condizioni del conducente dello scooter è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Parma: dopo le prime cure il ferito è stato trasportato in volo all’ospedale Maggiore. Nell’incidente ha riportato diversi traumi, le sue condizioni sarebbero molto serie. Dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto si occupano i carabinieri: sul luogo dell’incidente i militari della stazione di Villanova e i colleghi del radiomobile di Fiorenzuola.