Incidente poco prima della mezzanotte del 2 maggio alla rotonda di La Verza a Piacenza.

Un Fiat Doblò avrebbe sbandando, andando a impattare violentemente sul guard rail a destra e poi a sinistra, dove ha finito la sua corsa, perdendo una ruota. Nell’incidente non sembrano essere coinvolti altri mezzi. Ferita la donna alla guida, una giovane di 29 anni. Le sue condizioni non sono serie.

Sul posto i soccorsi della Croce Rossa Piacenza e l’auto infermieristica del 118, la Polstrada per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.