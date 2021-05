Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza, per gli occupanti di una vettura coinvolta in un incidente avvenuto nella serata di venerdì a Piacenza.

L’auto, una Fiat Panda sulla quale viaggiavano quattro giovani, intorno alle 19.30 si è scontrata – per cause al momento in corso di accertamento – con una Ford Transit Connect all’incrocio tra via Montebello e via Casteggio, ribaltandosi poi su un fianco (nelle foto). Sul posto i soccorsi con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del 118, insieme ai vigili del fuoco: per le persone a bordo un grosso spavento, ma nessuno ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Illesa anche la donna alla guida della Ford.

Foto 2 di 2



Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, intervenuti con due pattuglie. Il traffico è stato interrotto durante le operazioni di soccorso.