Scontro tra due auto nella mattinata del 20 maggio a Piacenza.

L’incidente è avvenuto in via Angelo Maria Zecca, all’incrocio con via Giuseppe Nasalli Rocca: secondo quanto ricostruito, probabilmente a causa di una mancata precedenza, una Suzuki Vitara ha impattato con una Kia Venga, terminando la propria corsa ribaltata. Sul posto i soccorsi: una squadra dei Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto infermieristica del 118. Nessuna delle persone coinvolte nello scontro è rimasta ferita.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza.