Scontro davanti alla sede Iren di Borgoforte a Piacenza, tra tra via Leccacorvi e strada Borgoforte, nella mattinata del 10 maggio. Coinvolti tre mezzi: una piccola macchina spazzatrice e un camion autobotte di Iren e un furgone Volkswagen Transporter. Feriti i tre conducenti, grave quello del furgone trasportato in eliambulanza a Parma. L’autista della spazzatrice è stato sbalzato fuori dal mezzo a causa della violenza dell’impatto, ma non si trova in pericolo di vita.

Sul posto per i soccorsi un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, un’ambulanza della Croce Bianca e l’auto medica del 118 del Pronto Soccorso di Piacenza. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso decollato da Parma e atterrato nel campo a lato della scena dell’incidente. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza con tre pattuglie. Per regolare la viabilità sono arrivati anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Piacenza.

Per le operazioni di messa in sicurezza presente una squadra dei i vigili del fuoco.

I feriti hanno ricevuto le prime cure prestate dall’equipe medica giunta in loco, uno dei quali è stato condotto all’ospedale di Piacenza. Un secondo ferito in condizioni più gravi è stato elitrasportato al Maggiore di Parma.

IN AGGIORNAMENTO