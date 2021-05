Scontro fra tre auto sulla via Emila a Cadeo, tre feriti

Scontro tra tre vetture sulla Via Emilia Parmense, nell’abitato di Cadeo (Piacenza) nella mattinta del 12 maggio.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Fiorenzuola D’Arda, una Toyota Yaris, una Lancia Y e un’Alfa Romeo Giulietta sono entrate in collisione. Lo scontro è avvenuto poco dopo il semaforo di Cadeo, in direzione di Roveleto.

Tre le persone rimaste ferite in modo serio: sono state soccorse dalle ambulanze della Croce Rossa di Rovereto di Cadeo e della Pubblica Assistenza di Fiorenzuola. Sul posto anche i sanitari del 118 con l’auto infermieristica. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola. I tre feriti sono stati condotti all’ospedale di Piacenza, nessuno di loro è fortunatamente in pericolo di vita. Pesanti le ripercussioni sul traffico: per consentire le operazioni di soccorso la viabilità è stata interrotta e si sono formate code in entrambe le direzioni