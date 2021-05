Scontro frontale sul Bagnolo: un ferito e strada bloccata per un’ora

Incidente frontale sulla strada del Bagnolo – nel Comune di Vigolzone – nel pomeriggio del 10 maggio. A scontrarsi frontalmente una Nissan Juke, condotta da un uomo di 64 anni di Castelnuovo Bocca d’Adda, che proveniva da Ponte dell’Olio ed una Volkwagen Golf con a bordo un 35enne residente a Parma, che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato particolarmente violento: giunta sul posto, la Pubblica Assistenza S. Agata di Rivergaro ha prestato soccorso al conducente dell’autovettura Nissan e provveduto al suo trasporto in ospedale a Piacenza. I mezzi coinvolti hanno bloccato la strada provinciale per un’ora, la Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero è intervenuta per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, mentre i tecnici della Provincia e Sicurezza Ambiente si sono occupati del ripristino della sede stradale.