Incidente poco prima delle 14 del 7 maggio in via Emilia Pavese a Piacenza, all’altezza della rotatoria con via Tortona.

Per ragioni ancora da accertare una Bmw X3 avrebbe compiuto un salto di corsia – nel tratto interessato la strada è separata dallo spartitraffico – andandosi a scontrare con la parte posteriore di un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, l’auto medica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa.

Foto 2 di 2



Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, a singhiozzo lungo la via Emilia.