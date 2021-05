Scontro tra tre auto – Una Volvo, una Dacia e una Ford – a Diara di Rivergaro (Piacenza), sulla Statale 45, nella prima mattinata del 5 maggio.

Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto i sanitari dell’auto infermieristica del 118 e i militi della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro. Nell’incidente è rimasto ferito – in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita – il conducente della Ford, un uomo di 59 anni, trasportato al pronto soccorso cittadino.

Foto 2 di 2



Per ricostruire la dinamica dello scontro sono intervenuti gli agenti della polizia locale Bassa Val Trebbia Val Luretta. Il traffico è rimasto congestionato in entrambe le direzioni.