Incidente a Vernasca, investito da un’auto in manovra: operaio grave

Grave incidente nella prima mattina del 25 maggio lungo la strada che collega Bacedasco e Vernasca.

Dalle prime informazioni, in località San Marco di Vernasca in prossimità di un cantiere edile, un operaio di 61 anni di una ditta di calcestruzzi di Lugagnano Val d’Arda, è stato investito mentre si trovava all’esterno del mezzo per lo svuotamento betoniera. In quel momento è sopraggiunta una vettura condotta 59enne che ha schiacciato l’operaio, rimasto incastrato tra i due mezzi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco da Fiorenzuola: presenti l’ambulanza della Pubblica di Lugagnano e anche l’eliambulanza abilitato al volo notturno giunta da Bologna.

Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, mentre il conducente dell’auto sotto shock invece è stato condotto a Fidenza.

Per i rilievi sono intervenuti sul posto i carabinieri di Lugagnano.