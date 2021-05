Secondo appuntamento all’ambulatorio di prossimità ad Alseno, vaccini per 54 anziani

Punto vaccinale di prossimità ad Alseno: svolta con successo la seconda giornata dedicata agli ultraottantenni. Nei giorni scorsi l’Ausl di Piacenza, in collaborazione con il Comune di Alseno e la Medicina di Gruppo PL.Rossi, ha istituito un punto vaccinale di prossimità all’interno degli ampi locali del Palazzetto dello Sport.

Dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino nel mese di aprile i cittadini residenti, nati anteriormente al 1 gennaio 1941, si sono nuovamente presentati nel centro sportivo del capoluogo per ricevere il richiamo. In totale sono state 54 le persone vaccinate.

Il Comune di Alseno, inoltre, ha organizzato il servizio di trasporto gratuito dedicato ai residenti che avevano difficoltà a raggiungere autonomamente il punto vaccinale di prossimità e non potevano contare sul supporto di parenti o conoscenti.

Sull’iniziativa grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco del Comune di Alseno Davide Zucchi: “Siamo soddisfatti di aver aiutato l’Azienda USL a concludere la vaccinazione degli ottantenni residenti non ancora vaccinati. È stato impegnativo contattare i 54 ottantenni, che, per vari motivi, non erano ancora riusciti a prenotare la prima dose. Preziosa è stata la collaborazione degli uffici comunali, della consigliera comunale Gasparini e delle Dott.sse Fornasari e Mangano della Medicina di Gruppo P.L. Rossi”.