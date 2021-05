Settimana della celiachia, il 27 maggio a San Giorgio menù senza glutine nelle mense scolastiche

Da sempre l’Associazione Italiana Celiachia si impegna per tutelare i diritti delle persone celiache e dei loro familiari, soprattutto attraverso la sensibilizzazione verso le tematiche legate alla celiachia e all’alimentazione senza glutine.

Al fine di coinvolgere Scuola, Amministrazioni e famiglie, è sorto il progetto per le scuole “In Fuga dal Glutine”, finanziato con i fondi del 5×1000 e basato su attività ludiche-educative, grazie alle quali la diversità (sia essa alimentare, culturale o religiosa) sia vissuta non come limite ma come risorsa.

Nell’ambito di questa attività di sensibilizzazione nelle scuole, grazie alla partecipazione e all’impegno degli assessorati all’istruzione dei Comuni della nostra Regione Emilia-Romagna e alla fattiva e costruttiva collaborazione con AIC Emilia-Romagna, è nata una nuova iniziativa: Tutti a tavola, tutti insieme! Le giornate del menù senza glutine.

Una giornata in cui tutte le mense scolastiche che aderiscono al progetto servono a pranzo un pasto naturalmente privo di glutine, per far comprendere anche ai bambini e alle loro famiglie che mangiare senza glutine si può e anche con gusto!

L’obiettivo è di diffondere la conoscenza della celiachia e dell’alimentazione senza glutine al fine di garantire un diritto indispensabile di ogni bimbo: la completa e corretta integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il Comune di San Giorgio Piacentino rinnova l’adesione a questa iniziativa: giovedì 27 maggio verrà servito nella mensa scolastica un menù naturalmente gluten-free per tutti i bambini, per trasformare il pranzo in un momento di libera e serena condivisone di gusti e sapori.

Una grande soddisfazione per Simonetta Mastromauro (Referente regionale del progetto Tutti a Tavola Tutti Insieme) e per il Sindaco di San Giorgio Piacentino, Donatella Alberoni che commentano l’iniziativa: “È bellissimo ed emozionante constatare il successo di un’iniziativa nata e sostenuta da volontari: persone che donano tempo ed energia per realizzare progetti che possano migliorare la vita di tutti i celiaci. E proprio come celiaca, è una gioia veder realizzati eventi che hanno il grande pregio di rivolgersi ai più giovani, per fornire loro risorse di sensibilizzazione e socializzazione a cui attingere per tutta la loro vita.”

L’iniziativa si inserisce all’interno della Settimana Nazionale della Celiachia: in tutto il territorio italiano si svolgeranno incontri, manifestazioni, degustazioni, convegni con lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini sulle tematiche di una patologia la cui unica cura, ad oggi, consiste in un’alimentazione completamente priva di glutine.

Ringraziamo il gestore della mensa scolastica (Elior) e il personale operativo della mensa scolastica per la collaborazione e il prezioso aiuto per la buona riuscita dell’iniziativa. All’evento prenderà parte anche una rappresentanza della c.d. “Commissione mensa” che, durante tutto l’anno scolastico, supporta l’Amministrazione comunale e gli Uffici nell’attività di verifica e monitoraggio degli standard qualitativi del servizio fornito agli studenti.