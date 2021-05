Si allontana da Caorso e scompare, ritrovata a Coli dopo tre giorni

Si è conclusa a lieto fine la vicenda di una donna di 58 anni di cui non si avevano più notizie dalla giornata di domenica.

L’allarme è scattato il 2 maggio, quando la donna si è allontanata da Caorso (Piacenza) per un appuntamento facendo poi perdere le proprie tracce. A seguito della denuncia è stato prontamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse con il coordinamento della Prefettura e allertato il sistema di protezione civile. Le ricerche, seguendo il segnale del telefono cellulare che la donna aveva con sé, si erano inizialmente concentrate nella zona di Travo, per poi concludersi positivamente nel tardo pomeriggio di mercoledì quando la 58enne è stata rintracciata dai carabinieri a Perino di Coli.

E’ stata quindi accompagnata in ambulanza all’ospedale di Piacenza per gli accertamenti del caso.