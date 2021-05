Siap, Sandro Chiaravalloti confermato alla guida della segreteria regionale

Sindacato Italiano Appartenenti di Polizia, il segretario provinciale Sandro Chiaravalloti confermato alla guida della segreteria regionale.

Il Congresso Regionale Emilia Romagna del Siap si è svolto nella giornata del 24 maggio in modalità telematica; convocato nel nome delle vittime delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, ha rivolto “un sentito e commosso pensiero ai magistrati e ai poliziotti rimasti barbaramente uccisi per mano mafiosa” e ha ricordato quanto, ancora oggi e specialmente in questo periodo pandemico, tanto la magistratura quanto i tutori dell’ordine costituiscano “prezioso presidio di legalità che riscuote un enorme credito di fiducia dalla popolazione italiana”. Durante i lavori del Congresso è intervenuto il Segretario Generale Nazionale, Giuseppe Tiani, il quale ha riaffermato come “lo spirito di sacrificio e l’enorme senso di equilibrio con i quali gli operatori di polizia stanno affrontando tensioni sociali e pericolose recrudescenze macro e micro-criminali debbano essere riconosciuti anche a livello economico e previdenziali, a cominciare dall’auspicato rinnovo contrattuale”.

Al termine dei lavori l’assise congressuale ha provveduto al rinnovo delle cariche statutarie regionali confermando, all’unanimità, l’incarico di Segretario generale Regionale per l’Emilia Romagna a Sandro Chiaravalloti. Sono stati eletti con l’incarico di Segretario generale Aggiunto Giovanni Punzo e Romeo Braccio.