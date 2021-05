Sicurezza sul lavoro, il 27 maggio webinar con Confapi

Si intitola “Cultura della Sicurezza. Chi è l’assassino? ..e come fermarlo. Obiettivo 18: dimezzare il numero di incidenti mortali sul lavoro entro il 2030” il webinar organizzato da Confapi Industria Piacenza e in programma giovedì 27 maggio alle ore 15 in videoconferenza, tramite la piattaforma Zoom.

Nel corso del webinar, preceduto dai saluti del prefetto di Piacenza Daniela Lupo e del presidente di Confapi Industria Piacenza Giacomo Ponginibbi, la Fondazione LHS aiuterà a capire le ragioni profonde degli incidenti sul lavoro e quali siano le possibili strategie per prevenirli e costruire una solida cultura della sicurezza in azienda e nella società. Davide Scotti, che condurrà l’intervento, condividerà strumenti e idee, invitando i capi azienda e i responsabili operativi di produzione (destinatari ideali dell’attività) a prendere impegni concreti nella direzione della Leadership in Safety.