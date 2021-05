Simone Inzaghi a un passo dalla panchina dell’Inter: atteso l’annuncio

Simone Inzaghi a un passo dalla panchina dell’Inter campione d’Italia.

Secondo le indiscrezioni, il tecnico piacentino, 45 anni, si legherà al club nerazzurro con un contratto biennale; la firma è attesa nelle prossime ore. Un vero e proprio colpo di scena: Inzaghi sembrava infatti aver trovato l’accordo per il rinnovo con la Lazio, prima del rilancio dell’Inter che cercava il sostituto di Antonio Conte.

Una grande occasione, dunque, quella che si prospetta per Simone, a coronamento del lavoro alla guida della Lazio, club nel quale è rimasto negli ultimi 20 anni, prima da giocatore, poi come tecnico delle giovanili, fino alla panchina della prima squadra: con i biancocelesti ha vinto una Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana. Nell’ultima stagione ha conquistato il passaggio agli ottavi di Champions League che il club capitolino non raggiungeva da 20 anni.