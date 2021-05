Soccorsa nel tardo pomeriggio di domenica una donna di 72 anni che nel corso di un’escursione nei pressi di Filippazzi di Coli è scivolata riportando un trauma alla caviglia.

La donna si trovava con altre due persone, il marito e il figlio, lungo il sentiero Cai 151 in alta Val Trebbia, quando per cause da accertare, è scivolata procurandosi un trauma al piede.

Erano le 19 e 30 quando il marito ha chiamato i soccorsi. Su posto è giunta l’ambulanza del 118, una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Alfeo e i Vigili del Fuoco che hanno allertato anche l’elicottero “Drago 147” del reparto volo di Bologna.

La donna è stata quindi raggiunta dati soccorritori è stata recuperata dall’elicottero ed accompagnata in caserma a Piacenza, mentre il marito e il figlio sono stati accompagnati sulla strada carrozzabile dalle squadre territoriali.