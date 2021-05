Spaccio di coca nella zona di via Borghetto: colto sul fatto un 26enne

Spaccio nella zona di via Borghetto, un arresto della sezione narcotici della polizia di Piacenza nella serata di venerdì 21 maggio, poco prima del coprifuoco delle 22.

Si tratta di un cittadino albanese 26enne, da tempo tenuto d’occhio dalla polizia: gli agenti lo hanno colto in flagranza di reato mentre stava vendendo una dose di cocaina ad una piacentina 40enne. A seguito della perquisizione sono state rinvenute altre cinque dosi di cocaina, per complessivi quattro grammi. Per l’uomo, incensurato, è scattato l’arresto e verrà processato per direttissima.