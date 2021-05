Speronano l’auto della polizia locale per sfuggire al controllo: avevano droga e arnesi da scasso

Per eludere un controllo stradale non hanno esitato a speronare l’auto della polizia locale, per poi darsi alla fuga.

E’ accaduto nella frazione di Chero di Carpaneto (Piacenza). Dopo aver tentato di far perdere le proprie tracce entrando in una strada carraia, gli occupanti della vettura, una Volvo V50, hanno abbandonato il mezzo fuggendo nel torrente Chero: all’interno dell’auto gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero hanno rinvenuto attrezzi da scasso, alcune dosi di stupefacente e somme di denaro. Il veicolo, radiato dalla circolazione, è stato posto sotto sequestro.

E’ stato l’epilogo di una serie di controlli nel Comune di Carpaneto da parte della Polizia Locale, guidata dal comandante Paolo Giovannini, che ha seguito percorsi di formazione per l’accertamento di veicoli in uso a prestanome: un’attività che sta impegnando gli agenti a contrasto dei reati legati alla circolazione stradale e contro il patrimonio.