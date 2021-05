Spid, in città sette postazioni informatiche per il rilascio dell’identità digitale

Con l’obiettivo di supportare i cittadini nell’accesso ai servizi telematici e nella procedura di registrazione necessaria per il rilascio dell’identità digitale Spid, il Comune di Piacenza ha messo a disposizione, in diverse zone della città, alcune postazioni informatiche “Self”, dedicate in particolare a coloro che non dispongono di computer, dispositivi tecnologici e connessione Internet al proprio domicilio.

Le postazioni a cui ci si può recare sono sette, di cui cinque destinate agli utenti dei Servizi Sociali. Saranno serviti entrambi gli sportelli InformaSociale, con una postazione ciascuno: in via Taverna 39, sarà disponibile previo appuntamento telefonando allo 0523-492731, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30, il lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30; in via XXIV Maggio 28, disponibile anch’essa su appuntamento, occorre prenotarsi allo 0523-492022, il lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13. In entrambi i casi, si può inviare una e-mail di richiesta a informasociale@comune.piacenza.it.

All’InformaFamiglie&Bambini, presso il Centro per le Famiglie “Galleria del Sole” del centro civico Farnesiana, ci si può prenotare per usufruire delle due postazioni telefonando allo 0523-492380 oppure allo 0523-332290 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12; lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 18 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30). A seguito della chiamata verrà inviata una mail con la conferma dell’appuntamento e le indicazioni per una eventuale disdetta. I cittadini in carico ai Servizi Sociali Unità Operativa Minori possono utilizzare la postazione abilitata in via Martiri della Resistenza 8/A e disponibile esclusivamente su appuntamento, definito con la propria assistente sociale.

Le postazioni indicate si aggiungono alle due presenti presso gli Sportelli Polifunzionali Quic in viale Beverora 57. Ci si può prenotare online tramite la pagina web quic.comune.piacenza.it, oppure telefonando allo 0523-492492 (il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17 e dalle 15.30 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, sabato dalle 8.15 alle 12.15), nonché scrivendo all’indirizzo di posta elettronica quic@comune.piacenza.it. “Restano sempre in vigore le norme anti-Covid – spiega il Comune di Piacenza – da adottare per la sicurezza di tutti: gli utenti, provvisti di mascherina correttamente indossata, potranno accedere alle postazioni dopo aver sanificato le mani con gli appositi gel”.

Infine, sempre nell’ottica di offrire un servizio alla cittadinanza, ora anche gli Sportelli InformaSociale e InformaFamiglie&Bambini sono abilitati a completare l’iter per il rilascio delle credenziali SPID. Il personale degli sportelli comunali può effettuare il riconoscimento de visu e concludere l’attivazione di LepidaID per i cittadini che hanno già provveduto alla fase di pre-registrazione online.