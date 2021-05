Sport all’aria aperta a Cadeo con il parco Calisthenics

Cadeo a tutto sport all’aperto con l’inaugurazione del Parco Calisthenics.

Il nuovo impianto fitness dedicato al Calisthenics, la disciplina sportiva nota anche come street workout, in forte sviluppo sia tra i giovani che tra gli over 50, si trova nei pressi del parco giochi ‘Tarquinio Provini’. “Siamo orgogliosi di inaugurare il primo parco Calisthenics presente in Provincia e il più professionale di tutta la Regione – sottolinea con soddisfazione Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -. Alcuni giovani appassionati hanno avanzato la proposta di avere un impianto fitness adatto a questo sport e l’abbiamo accolta con grande piacere. Un’attrezzatura sportiva utile per gli appassionati della disciplina ma anche per tutti i nostri cittadini che desiderano trovare uno spazio per allenarsi. Lo sport, in questo momento, giova non solo al corpo e allo spirito ma è anche strumento per recuperare la socialità persa in questi lunghi mesi di pandemia, soprattutto se penso ai nostri giovani”.

A supportare la nascita di questo spazio sportivo, a fianco del Comune di Cadeo, Spartaco Sport e l’associazione locale GenitorInsieme, sempre in prima linea per le iniziative dedicate a famiglie e giovani. “Abbiamo dato il nostro appoggio all’iniziativa perché crediamo che ogni nuova proposta sul territorio dedicata a ragazzi e giovani sia una ricchezza per tutta la comunità”, ha sottolineato Matteo Cò, presidente dell’associazione. Un Parco nato dalle richieste di un gruppo di giovani del territorio appassionati di Calisthenics, come ricorda Mohssine Nahri, sportivo di Calisthenics e cittadino di Cadeo: “Ho iniziato ad allenarmi nel 2015 e vedendo tanti giovani appassionarsi alla disciplina ma senza spazi all’aperto in cui praticarli, ho avanzato la richiesta al Comune in cui vivo. Oggi ad esibirsi qui con me vi sono giovani del Nord Italia, da Milano e Reggio Emilia, non è facile trovare posti attrezzati”.

Il giovane sportivo darà il via a corsi di Calisthenics per chi vorrà sperimentarsi nella disciplina e si occuperà di aperture straordinarie del Parco, come ricorda la vicesindaca Marica Toma: “A breve, due volte alla settimana il parco sarà aperto fino alle 21 come anche il sabato e la domenica; in questo modo si responsabilizzeranno i giovani coinvolti dando loro il compito di organizzare attività e orari per permettere a giovani ed adulti di potersi allenare anche in orario serale”. “Il parco-giochi attrezzato per bambini diventa ora anche attrazione per i giovani ma occorre utilizzarla con cura per evitare infortuni, anche se l’impianto è dotato di una pavimentazione ad assorbimento degli urti” – conclude Bricconi.