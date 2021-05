Sport, divertimento e ambiente, la Gas Sales Bluenergy sostiene l’Eco Fun Camp di Fanuli e Buti

Scalda i motori in vista dell’estate l’Eco Fun Camp, la vacanza all’insegna dello sport e del divertimento organizzata da Fabio Fanuli e Simone Buti e che quest’anno vede la collaborazione di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Un sostegno prestigioso quella della Società biancorossa all’iniziativa che darà modo ai ragazzi di trascorrere due settimane nell’Eco Resort Paradù, una struttura eco-sostenibile ad impatto zero, immersa nella lecceta di Marina di Castagneto Carducci (Livorno) e affacciata direttamente sul mare. Proprio Fanuli, libero biancorosso e organizzatore della vacanza si dice soddisfatto di questo supporto: “La collaborazione tra Eco Fun Camp e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza mi riempie di orgoglio, sono davvero contento che una Società di SuperLega ci sostenga. Questo significa che, nonostante la nostra iniziativa sia nata solo pochi anni fa, stiamo lavorando nel modo migliore e la strada presa è quella giusta”.

Da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio e da domenica 4 luglio a sabato 10 luglio l’Eco Fun Camp accoglierà ragazzi e ragazze dai 10 ai 18 anni: tanto sport, tra allenamenti, partite e tornei sui campi e sulla spiaggia insieme a Fanuli, Buti e tutto a lo staff tecnico che sarà a disposizione dei partecipanti. Divertire ma anche trasmettere alle giovani generazioni l’importanza per il rispetto dell’ambiente: il camp, infatti, si propone come obiettivo quello di sensibilizzare proprio i più giovani su tematiche ambientali ed ecologiche. Previste collaborazioni con il WWF Livorno, organizzazione impegnata in prima linea a favore dell’ambiente e ZeroCO2, startup italiana che supporta la riforestazione nel mondo: entrambe proporranno a tutti i ragazzi attività e giochi a tema settimanali in chiave green ed ecosostenibile.

“Sono convinto che il nostro camp e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – precisa Fanuli – sebbene in modalità differente, abbiano in comune le stesse idee per quanto riguarda la funzione multi-valoriale dello sport, inteso come strumento per veicolare messaggi sociali, nella fattispecie quello dell’ecologica e della sostenibilità ambientale”. Tutte le attività proposte durante le due settimane si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti e del distanziamento. Per potersi iscrivere e per avere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.ecofuncamp.it