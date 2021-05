“Stanno nascendo i primi cuccioli di capriolo, non toccateli e non raccoglieteli”

“Stanno nascendo i primi cuccioli di capriolo e come ogni anno ci teniamo a ricordarvi di non toccarli e di non raccoglierli”. La raccomandazione arriva dal Piacenza Wildlife Rescue Center, l’organizzione no profit di Trebbiola di Rivergaro che si occupa del recupero e del soccorso degli animali.

“I piccoli caprioli – spiegano in un post su Facebook (da cui è tratta la foto) – infatti trascorrono le loro prime settimane di vita accucciati e immobili nell’erba alta, nei prati o nelle boscaglie, ed essendo privi di odore e dotati di un mantello pomellato perfettamente mimetico sono quasi invisibili ai predatori”.

“Possono quindi sembrare abbandonati – viene precisato -, ma in realtà la madre, nella maggior parte dei casi, si trova nelle immediate vicinanze, spaventata dalla nostra presenza e pronta a tornare a nutrire il piccolo dopo il nostro allontanamento.

Vi preghiamo quindi di non raccogliere nessun cucciolo che non sia evidentemente ferito o in pericolo immediato, e non toccarlo senza aver contattato prima un centro di recupero”.

Il cellulare del centro di recupero animali è 366 8991187