Strada per Gossolengo, limite di 30 all’ora per lavori dal 17 maggio

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso di esecuzione i lavori per la riorganizzazione a rotatoria della Strada Provinciale n.28 di Gossolengo con Corso Matteotti, nonché la riorganizzazione delle intersezioni fra la Strada Provinciale n.28 di Gossolengo e le strade Comunali “della Regina” e “del Bissone” in località Partitore in prossimità del centro abitato di Gossolengo.

Date la necessità di eseguire lavorazioni sul margine della carreggiata e l’impossibilità di mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli ad una velocità superiore ai 30 km/h nel sopra citato tratto di strada, e al fine di evitare il verificarsi situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h fra le progressive km 3+500 e km 4+100 lungo la Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo in località Partitore, in prossimità del centro abitato di Gossolengo, per il periodo dal 17 maggio 2021 al 03 ottobre 2021.

Strade provinciali n. 65 di Caldarola e n. 34 di Pecorara, circolazione interrotta – Sono previsti lavori relativi alla ripresa della pavimentazione bituminosa lungo le Strade provinciali n. 65 di Caldarola e n. 34 di Pecorara, nel territorio dei Comuni di Bobbio, Piozzano e Alta Valtidone. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’istituzione dell’interruzione della circolazione stradale, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di ogni giorno lavorativo per il periodo dal 17.05.2021 al 21.05.2021, in tratti vari lungo le strade provinciali: n. 65 di Caldarola e n. 34 di Pecorara.