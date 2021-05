Tagliaferri (Fdi) “Quando partirà la somministrazione del vaccino ai quarantenni?”

“Quando si inizierà a somministrare le dosi di vaccino anti Covid ai quarantenni?”

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “è il caso di farsi delle domande soprattutto se confrontiamo il flusso vaccinale per questa fascia di età con altre Regioni come il Lazio e il Veneto, che hanno già ampiamente calendarizzato le vaccinazioni per gli over 40”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla Giunta “quando ritenga di aprire l’agenda vaccinale in modo massiccio per gli emiliano-romagnoli tra i 40 e i 49 anni, come già fatto dalla Regione Lazio e dalla Regione Veneto e come intenda risolvere al più presto i problemi attorno alla piattaforma che ieri ha causato un grave rallentamento nelle richieste di vaccinazione”.

Tagliaferri, inoltre, interroga l’esecutivo regionale per avere notizie in merito a “come la Regione pensi di supportare i tanti medici di famiglia coinvolti nella campagna vaccinale ma abbandonati a se stessi nell’organizzazione della stessa”.