Tagliaferri (Fdi) “Riaprire nei festivi i negozi nei parchi commerciali”

“Riaprire nei giorni festivi e prefestivi degli esercizi all’interno di pseudo centri commerciali, parchi commerciali e similari in zona gialla e arancione, vincolando comunque tale riapertura al rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti”.

A chiederlo, in una risoluzione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che, una volta ricordate tutte le norme vigenti in materia di contenimento della pandemia da Coronavirus in merito alle attività commerciali, impegna la Giunta “a sollecitare il governo Draghi a riconoscere la distinzione tra centri commerciali e parchi commerciali o similari in cui i negozi, pur avendo la stessa licenza, hanno caratteristiche edilizie totalmente diverse, molto più simili a quelle di piazze o centri storici”.