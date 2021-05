Tagliaferri (FdI) “Tamponi gratuiti per i visitatori delle strutture per anziani”

Tamponi gratuiti per i visitatori delle strutture per anziani.

A chiederlo, in una risoluzione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “è previsto che l’ingresso alle strutture sia consentito solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde Coronavirus. In attesa del termine della campagna di vaccinazione, è bene dare possibilità a familiari e amici degli ospiti delle strutture di prenotare gratuitamente il tampone al fine di poter fare visita ai propri cari”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla Giunta di “stabilire le procedure per la gratuità dei tamponi per i visitatori degli ospiti nelle strutture residenziali della rete territoriale emiliano romagnola e valutare l’opportunità di consentire la gratuità del tampone per le prestazioni sanitarie ove richiesto e per il primo accesso degli ospiti nelle strutture residenziali della rete territoriale emiliano romagnola”.