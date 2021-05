Tamponamento a Ponte Tidone, quattro auto coinvolte e due feriti

Tamponamento a catena a Ponte Tidone poco dopo le 8 e 30 di martedì 18 maggio. Quattro vetture si sono scontrate lungo la provinciale che collega Castelsangiovanni a Piacenza, nel tratto interessato da lavori di asfaltatura. Rimaste ferite in modo serio due persone (un conducente e un passeggero, di due veicoli diversi) e un altro passeggero di un terzo veicolo.

Sul posto per i soccorsi le ambulanze della Croce Rossa di Borgonovo e Rottofreno e della Pubblica Assistenza Val Tidone, insieme all’auto medica del 118 del Pronto Soccorso di Piacenza. Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni. La dinamica di quanto successo è al vaglio dei carabinieri. Le tre persone rimaste ferite sono state trasportate al Pronto Soccorso di Piacenza. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità.