Tamponamento lungo la Caorsana, coinvolti auto dei carabinieri e furgone portavalori

Tamponamento lungo la Caorsana a Piacenza, coinvolti auto dei carabinieri e furgone portavalori. Lo scontro è avvenuto dopo le 14 del 13 maggio, all’altezza della rotatoria tra la Strada dell’Anselma e viale Agricoltura. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi.

Foto 3 di 3





Lo scontro è avvenuto tra un’auto dei carabinieri della stazione di Caorso, una Volkswagen Passat, un camion e un furgone portavalori Ivri Sicuritalia. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa e della Croce Bianca, autoinfermieristica del 118, i vigili del fuoco per liberare il conducente del furgone portavalori rimasto incastrato tra le lamiere. Quattro i feriti: tre in modo lieve (di questi, due sono carabinieri) e l’ultimo, il guidatore del furgone portavalori, le cui condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia locale di Piacenza e due pattuglie del radiomobile.