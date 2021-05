Tamponamento sul ponte del Trebbia per S. Nicolò, traffico in tilt

Incidente poco dopo le 14 di martedì 4 maggio all’imbocco del ponte del Trebbia, lungo la via Emilia Pavese verso San Nicolò (Piacenza), dove si è verificato un tamponamento tra tre autovetture: una Peugeot 3008, un’Alfa Romeo 159 e una Ford Focus.

La dinamica di quanto avvenuto è al vaglio da parte degli agenti della Polstrada di Piacenza. Nel sinistro è rimasta contusa la conducente della Ford, soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e condotta per accertamenti al Pronto Soccorso di Piacenza. Traffico bloccato e deviato per circa mezz’ora per chi proveniva dalla città, a rilento invece per chi proveniva da San Nicolò. Sul posto si sono portate le pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta e della Polizia Locale di Piacenza.